Die McDonald's Aktie verzeichnete kürzlich einen leichten Anstieg, bleibt jedoch hinter dem S&P 500 zurück. Trotz eines Rückgangs im vergangenen Monat zeigen Analysten Optimismus für die Zukunft des Unternehmens. Prognosen deuten auf ein moderates Wachstum bei Umsatz und Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr hin. Die Bewertung der Aktie liegt derzeit über dem Branchendurchschnitt, was auf das Vertrauen der Investoren in die Wachstumsstrategie des Unternehmens hinweist.

Erfolgreiche Preispolitik in den USA

In den Vereinigten Staaten setzt der Fastfood-Riese auf eine aggressive Preispolitik, um preisbewusste Kunden zurückzugewinnen. Das 5-Dollar-Menü-Angebot, ursprünglich für vier Wochen geplant, wird nun in den meisten Filialen bis August verlängert. Diese Strategie zielt darauf ab, die Besucherzahlen zu steigern und das Wachstum langfristig zu fördern. Erste Ergebnisse zeigen, dass diese Maßnahme erfolgreich Gäste in die Restaurants zurückbringt.

