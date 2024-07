Der Pharmakonzern Merck konnte kürzlich positive Ergebnisse aus einer klinischen Studie für sein neues Medikament gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) bei Säuglingen vermelden. In der Phase-2b/3-Studie erreichte der Antikörper Clesrovimab die primären Sicherheits- und Wirksamkeitsziele. Das Medikament reduzierte nachweislich durch RSV verursachte Atemwegsinfektionen bei Säuglingen bis zum 150. Tag nach der Verabreichung einer Einzeldosis. Merck plant, die detaillierten Studienergebnisse bei einem kommenden wissenschaftlichen Kongress zu präsentieren und die Daten bei globalen Zulassungsbehörden einzureichen.

Dividende und Finanzen

Parallel zu den positiven Studienergebnissen gab Merck eine Quartalsdividende von 0,77 US-Dollar pro Aktie bekannt, was einer jährlichen Dividendenrendite von 2,5 Prozent entspricht. Die Auszahlung erfolgt am 7. Oktober 2024 an die am 16. September 2024 eingetragenen Aktionäre. Finanzanalysten erwarten für das zweite Quartal 2024 einen Umsatz von 15,85 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 2,15 US-Dollar. Die Merck-Aktie verzeichnete seit Jahresbeginn einen Anstieg von 15,3 Prozent.

