Ein führendes Unternehmen für Unternehmensdienstleistungen hat eine beträchtliche Erhöhung seiner vierteljährlichen Bardividende und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Der Verwaltungsrat genehmigte eine Dividende von 1,56 US-Dollar pro Stammaktie, was einer Steigerung von 15,6% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Diese Dividende wird am 3. September 2024 an die zum Geschäftsschluss am 15. August 2024 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt. Zusätzlich wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt, das den Rückkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 1,0 Milliarden US-Dollar zu Marktpreisen ermöglicht. Zusammen mit einem bestehenden Programm über 0,5 Milliarden US-Dollar ergibt sich ein Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar für mögliche Aktienrückkäufe.

Starke finanzielle Leistung

Das Unternehmen verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 erneut ein [...]

