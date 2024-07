Golden Shield Resources Inc. gab vor Kurzem bekannt, dass es mit Tucano Gold Inc. einen unverbindlichen Letter of Intent (LOI) vom 22. Juli 2024 abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen alle ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von Tucano Gold im Tausch gegen Wertpapiere des Unternehmens erwerben wird.



Es wird erwartet, dass die geplante Transaktion in Form eines Reverse Takeover im Rahmen eines rechtsgültigen Plan of Arrangement, eines Aktientauschs, einer Fusion oder einer anderen Struktur, auf die sich die Parteien einigen, durchgeführt wird. Gemäß des LOI werden die Wertpapiere von Golden Shield im Verhältnis 10:1 konsolidiert und jeder Aktionär von Tucano Gold erhält eine Stammaktie des Unternehmens im Austausch für jede Stammaktie von Tucano Gold, die er besitzt. Das obige Umtauschverhältnis entspricht einem Wert von 0,08 CAD pro Golden Shield-Aktie und 0,80 CAD pro Tucano Gold-Aktie. Unter der Annahme des Abschlusses der vorgeschlagenen Transaktion und vor dem Abschluss einer zusätzlichen Eigenkapitalfinanzierung würden die Aktionäre von Golden Shield und Tucano Gold ungefähr 12,9% bzw. 87,1% der Stammaktien des Unternehmens besitzen.



Golden Shield Resources Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, dem das 5.457 Hektar große Goldprojekt Marudi Mountain im Distrikt Rupununi im Südwesten von Guyana gehört.



Tucano Gold Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das die große Goldmine Mina Tucano im brasilianischen Bundesstaat Amapá besitzt.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de