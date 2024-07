Die RWE-Aktie verzeichnete am Dienstag einen positiven Trend an der Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 0,97 Prozent auf 33,43 Euro. Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt der Wert noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 42,33 Euro, das am 14. Dezember 2023 erreicht wurde. Analysten prognostizieren für die Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 49,73 Euro, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,76 Euro je Aktie.

Strategische Partnerschaft im Offshore-Windsektor

RWE gab eine bedeutende Kooperation im Bereich erneuerbarer Energien bekannt. Der Energiekonzern wird sich die Beteiligung an einem Offshore-Windpark mit TotalEnergies teilen, wobei letzterer 50 Prozent übernimmt. Der Windpark mit einer Leistung von 795 Megawatt soll ab 2026 errichtet werden und Anfang 2028 vollständig in Betrieb gehen. Mit einer geplanten Jahresproduktion von etwa 3 Terawattstunden unterstreicht dieses Projekt RWEs Engagement im Bereich der nachhaltigen Energieerzeugung.

