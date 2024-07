Die Advanced Micro Devices (AMD) Aktie schloss kürzlich bei 154 US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 1,2% entspricht. Trotz eines Kursrückgangs von 2,73% im letzten Monat bleibt das Interesse der Investoren an dem Chiphersteller hoch. Analysten prognostizieren für das kommende Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0,67 US-Dollar, was einer Steigerung von 15,52% im Jahresvergleich entspräche. Für das Gesamtjahr wird ein Gewinn von 3,41 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 25,26 Milliarden US-Dollar erwartet.

Bewertungsmodelle im Fokus

Eine Analyse mittels des Discounted Cash Flow (DCF) Modells deutet darauf hin, dass AMD derzeit leicht überbewertet sein könnte. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,76 liegt die Aktie über dem Branchendurchschnitt. Allerdings zeigt das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) von 1,38 ein günstigeres Bild im Vergleich zum Industriedurchschnitt. Investoren sollten diese verschiedenen Bewertungsansätze bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.

