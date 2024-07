Die BP-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Anstieg an der Londoner Börse. Gegen Mittag notierte das Papier 0,5 Prozent im Plus bei 4,56 GBP, nachdem es im frühen Handel noch leicht nachgegeben hatte. Trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Quartal 2024 zeigten sich Anleger offenbar zuversichtlich für die weitere Entwicklung des Ölkonzerns.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten sehen für die BP-Aktie noch Luft nach oben. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten bei 6,46 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von über 40 Prozent entspricht. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Für 2024 wird eine Ausschüttung von 0,305 USD je Aktie erwartet, nach 0,220 USD im Vorjahr. Die nächsten Quartalszahlen dürften am 30. Juli 2024 weitere Aufschlüsse über den Geschäftsverlauf geben.

