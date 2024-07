Die Cintas Corporation hat ihre Position in der Forbes Global 2000-Liste verbessert und ist auf Platz 839 aufgestiegen. Dieser Erfolg spiegelt das anhaltende Wachstum des Unternehmens wider, das in 53 der letzten 55 Jahre Umsatz- und Gewinnsteigerungen verzeichnete. Für das Geschäftsjahr 2024 meldete Cintas einen Umsatz von 9,60 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 8,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Betriebsergebnis stieg sogar um 14,8% auf 2,07 Milliarden Dollar.

Starke Marktposition und Zukunftsaussichten

Die Geschäftsbereiche von Cintas, insbesondere die Uniformvermietung und Facility Services, zeigen eine robuste Entwicklung. Das Unternehmen profitiert von der Erweiterung seines Produktportfolios und der Erschließung neuer Kundengruppen. Analysten prognostizieren weiteres Wachstumspotenzial für die Aktie, gestützt durch strategische Investitionen in Technologie und Automatisierung sowie gezielte [...]

Hier weiterlesen