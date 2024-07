Die Siltronic AG, ein führender Waferhersteller, verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen deutlichen Umsatzrückgang aufgrund der anhaltenden Schwäche im Wafermarkt. Der Konzernumsatz sank um 14 Prozent auf 694,8 Millionen Euro, wobei das zweite Quartal mit 351,3 Millionen Euro einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorquartal aufwies. Trotz der Herausforderungen konnte Siltronic eine solide EBITDA-Marge von 26,1 Prozent im Halbjahr erzielen.

Ausblick und Strategische Positionierung

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet Siltronic nun einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und konkretisiert die EBITDA-Marge auf 23 bis 25 Prozent. Das Unternehmen sieht positive Signale in den Endmärkten, insbesondere getrieben durch künstliche Intelligenz, was jedoch aufgrund erhöhter Lagerbestände noch nicht in der Auftragslage reflektiert wird. Mit Investitionen in die neue 300-mm-Fabrik in Singapur positioniert sich Siltronic strategisch für zukünftiges Wachstum, während es gleichzeitig die aktuelle Marktschwäche navigiert.

