Der französische Luxusgüterkonzern Kering steht vor erheblichen Herausforderungen. Nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen prognostiziert das Unternehmen einen drastischen Rückgang des operativen Gewinns um etwa 30 Prozent für die zweite Jahreshälfte. Diese Ankündigung löste an der Börse einen Kurssturz aus, der die Aktie auf ein Mehrjahrestief drückte. Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung der Hauptmarke Gucci, deren Umsatz um circa ein Fünftel einbrach. Analysten sehen die Neuausrichtung von Gucci als langwierigen Prozess, dessen Erfolg noch ungewiss ist.

Marktreaktion und Ausblick

Die Finanzmärkte reagierten prompt auf die enttäuschenden Zahlen. Mehrere Banken, darunter Goldman Sachs und UBS, senkten ihre Kursziele für Kering deutlich. Die Experten betonen, dass die Erholung des Konzerns mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als ursprünglich angenommen. Die schwache Nachfrage im Luxusgütersektor, insbesondere in Asien, belastet das Unternehmen zusätzlich. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie LVMH schneidet Kering deutlich schlechter ab, was die Sorgen der Investoren weiter verstärkt.

