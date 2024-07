Im Sektor Erneuerbare Energien häufen sich die Erfolgsmeldungen: Ihr Anteil am Gesamtenergieverbrauch steigt immer weiter. "Jubelarien sind aber verfrüht", mahnt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. "Schließlich soll ja nahezu die gesamte Gesellschaft elektrifiziert werden, was den Stromverbrauch in die Höhe treibt." Die Erneuerbaren müssen also weiter konsequent ausgebaut werden - und privates Kapital dafür eingeworben werden. Der Vormarsch der Erneuerbaren Energien ist nicht zu stoppen. Im vergangenen Jahr lieferten sie mit 53 Prozent erstmals mehr als die Hälfte ...

