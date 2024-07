Apple bereitet sich auf einen ereignisreichen Herbst vor. Die kommende Keynote, traditionell Anfang September, verspricht eine Fülle von Neuerungen, die den Technologieriesen wieder an die Spitze der Innovationsführer katapultieren könnten. Im Mittelpunkt steht die Integration von KI-Anwendungen in neue Geräte, was Analysten als "goldenen Upgrade-Zyklus" bezeichnen. Die nächste iPhone-Generation, voraussichtlich das iPhone 16, soll mit leistungsstarken A18 Pro-Chips ausgestattet werden, die speziell für KI-Funktionen optimiert sind.

Produktpalette erweitert sich

Neben dem Flaggschiff-Smartphone plant Apple auch Upgrades für andere Produktlinien. Neue Versionen der Apple Watch, darunter die Series 10 und Ultra 3, sollen mit verbesserten Gesundheitssensoren und KI-fähigen Prozessoren auf den Markt kommen. Auch bei den AirPods stehen Neuerungen an, wie USB-C-Anschlüsse und erweiterte Funktionen. Diese Produktoffensive könnte Apples Marktposition stärken und sich positiv auf den Aktienkurs auswirken, insbesondere wenn die KI-Integration die erhofften Innovationen liefert.

