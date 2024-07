Der Windanlagenhersteller Nordex verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 bemerkenswerte Fortschritte. Der Umsatz kletterte um nahezu 25 Prozent auf 3,43 Milliarden Euro, während sich die EBIT-Marge von -7,4 Prozent im Vorjahr auf erfreuliche 0,8 Prozent verbesserte. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Börsenperformance wider: Die im MDAX notierte Aktie erreichte das höchste Kursniveau seit Anfang Juni und legte zuletzt um 2,3 Prozent zu.

Optimistischer Ausblick trotz Herausforderungen

Angesichts der ermutigenden Zahlen hebt Nordex seine Prognose für das Gesamtjahr an. Das Unternehmen erwartet nun eine EBITDA-Marge zwischen 3 und 4 Prozent, was eine Anhebung des unteren Endes der bisherigen Spanne um einen Prozentpunkt bedeutet. Trotz der Herausforderung, weniger lukrative Altaufträge abzuarbeiten, blickt Nordex optimistisch in die Zukunft. Der Auftragsbestand von über 11 Milliarden Euro unterstreicht das Vertrauen der Kunden und bildet eine solide Basis für weiteres Wachstum.

