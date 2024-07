Die PayPal-Aktie zeigt sich derzeit in einer spannenden Phase. Trotz kurzfristiger Herausforderungen sehen Analysten positives Potenzial für den Zahlungsdienstleister. Aktuelle Prognosen deuten auf einen leichten Rückgang des Quartalsgewinns pro Aktie hin, während der Umsatz voraussichtlich um 6,8% steigen wird. Die Konsensschätzungen wurden kürzlich nach oben korrigiert, was auf wachsendes Vertrauen in die Geschäftsentwicklung hindeutet.

Strategische Ausrichtung verspricht Wachstum

Unter der neuen Führung konzentriert sich das Unternehmen verstärkt auf Produktinnovationen und die Erschließung neuer Märkte. Initiativen wie die Einführung von Fastlane und Verbesserungen im Bereich "Buy Now Pay Later" sollen das Wachstum ankurbeln. Trotz intensiven Wettbewerbs und möglicher regulatorischer Herausforderungen bleibt die langfristige Perspektive positiv. Analysten [...]

