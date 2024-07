Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia SE hat eine neue Wachstumsstrategie vorgestellt, die das verwaltete Vermögen bis 2030 auf 100 Milliarden Euro steigern soll. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, plant das Unternehmen, seine starke Position in Deutschland zu nutzen und das Wachstum in Europa zu beschleunigen. Patrizia will sich auf fünf Wachstumsfelder konzentrieren, darunter Living, Value-Add-Strategien und europäische Infrastrukturinvestments. Zusätzlich soll "Re-Infra" als neue Anlageklasse entwickelt werden, die Infrastruktur und Immobilien kombiniert.

Neuorganisation des Managements

Im Zuge der Strategieumsetzung hat Patrizia eine umfassende Neuorganisation angekündigt. Ein neues Group Executive Committee (GEC) mit sechs geschäftsführenden Direktoren wird geschaffen, das zum 1. August 2024 das bisherige Executive Committee ersetzt. Neben den bestehenden Führungskräften wurden Martin Praum, James Muir und Dr. Konrad Finkenzeller zu neuen geschäftsführenden Direktoren ernannt. Diese Umstrukturierung zielt darauf ab, die weltweiten Investmentaktivitäten zu stärken und die Kundenbeziehungen zu verbessern.

