Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen leichten Rückgang an der Börse. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,4 Prozent auf 24,11 Euro. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt die Aktie jedoch weit über ihrem 52-Wochen-Tief von 18,50 Euro, das am 9. August 2023 erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial für die Telekom-Aktie und geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,59 Euro an.

Positive Entwicklungen im Blick

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividendenausschüttung von 0,904 Euro je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten zudem eine leichte Umsatzsteigerung auf 27,94 Milliarden Euro. Obwohl der Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückging, bleibt die langfristige Prognose für das Unternehmen positiv. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 1,84 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung der Deutschen Telekom unterstreicht.

