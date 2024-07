Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall verzeichneten einen bemerkenswerten Anstieg inmitten eines volatilen Marktumfelds. Der DAX-Spitzenreiter konnte einen Kursgewinn von 2,9 Prozent verbuchen, was auf einen lukrativen Auftrag aus der Schweiz für Mörsermunition zurückzuführen ist. Dieser Auftrag, dessen Wert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegt, unterstreicht die starke Position des Unternehmens in der florierenden deutschen Rüstungsindustrie. Seit Jahresbeginn hat die Rheinmetall-Aktie bereits um beeindruckende 69 Prozent zugelegt, was den zweiten Platz im deutschen Leitindex bedeutet.

Branchenübergreifende Auswirkungen

Die positive Entwicklung bei Rheinmetall strahlte auch auf andere Unternehmen der Branche aus. So konnte der Panzergetriebe-Hersteller Renk einen Kursanstieg von 1,9 Prozent verzeichnen. Interessanterweise zeigte sich bei HENSOLDT, einem weiteren Akteur im Rüstungssektor, ein gemischtes Bild. Trotz gestiegener Umsätze im letzten Quartal aufgrund erhöhter staatlicher Militärausgaben, verzeichnete das Unternehmen weiterhin Verluste. Diese Entwicklungen verdeutlichen die komplexe Dynamik innerhalb der Branche, die von geopolitischen Spannungen und staatlichen Investitionen in die Verteidigung geprägt ist.

