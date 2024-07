Die BP-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen Anstieg von 0,8 Prozent auf 4,57 GBP an der Londoner Börse. Trotz eines Rückgangs des Gewinns pro Aktie im ersten Quartal 2024 auf 0,11 GBP, verglichen mit 0,38 GBP im Vorjahresquartal, zeigten sich Anleger optimistisch. Der Umsatz sank im gleichen Zeitraum um 16,63 Prozent auf 38,55 Milliarden GBP. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,732 USD je Aktie und eine Dividende von 0,305 USD.

Aktienrückkaufprogramm und Kurspotenzial

Im Rahmen eines am 7. Mai 2024 angekündigten Rückkaufprogramms erwarb BP am 25. Juli insgesamt 5.794.038 eigene Aktien. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,46 GBP, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert. Die BP-Aktie notiert derzeit 18,69 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 5,62 GBP, das am 19. Oktober 2023 erreicht wurde.

BP Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...