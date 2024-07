Die Baker Hughes a GE Aktie erreichte kürzlich ein 52-Wochen-Hoch von 37,58 US-Dollar, was die robuste Performance des Unternehmens im Energiesektor widerspiegelt. Mit einem Anstieg von 8,34% im vergangenen Jahr zeigt sich das Vertrauen der Investoren in die strategischen Initiativen des Unternehmens. Baker Hughes hat außerdem eine Quartalsdividende von 0,21 US-Dollar pro Aktie der Klasse A erklärt, was einer Steigerung von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Entscheidung steht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens, die Renditen für Aktionäre schrittweise zu erhöhen.

Positive Finanzentwicklung und Zukunftsaussichten

Im zweiten Quartal 2024 übertraf Baker Hughes die Erwartungen mit einem bereinigten Gewinn von 0,57 US-Dollar pro Aktie und einem Gesamtumsatz von 7,139 Milliarden US-Dollar. Diese starken Ergebnisse wurden [...]

Hier weiterlesen