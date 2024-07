Der US-Flugzeughersteller Boeing weitet seine Untersuchungen zur Authentizität von Titan-Dokumentationen aus. In einem kürzlich versandten Schreiben fordert das Unternehmen seine Zulieferer auf, Aufzeichnungen über chinesisches Titan seit 2014 offenzulegen. Diese Maßnahme folgt auf Berichte über möglicherweise gefälschte Papiere, die zur Authentifizierung des in Verkehrsflugzeugen verwendeten Metalls dienen.

Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie

Obwohl die Integrität der Flugzeuge nicht in Frage gestellt wird, unterstreicht dieser Vorfall die Bedeutung lückenloser Dokumentation in der Luftfahrtbranche. Die Aktie von Boeing verzeichnete trotz dieser Herausforderungen kürzlich einen leichten Anstieg. Analysten prognostizieren für das Unternehmen in naher Zukunft jedoch rückläufige Gewinne und Umsätze. Die gesamte Branche steht vor der Aufgabe, die Rückverfolgbarkeit [...]

