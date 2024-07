Der Halbleiterhersteller Advanced Micro Devices (AMD) wird am 30. Juli seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 veröffentlichen. Analysten erwarten einen Umsatz von etwa 5,7 Milliarden Euro, was einem Wachstum von rund 6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 0,67 Euro liegen. Besonders der Bereich Rechenzentren soll stark wachsen, während die Segmente Embedded und Gaming voraussichtlich einen Rückgang verzeichnen werden. AMDs Strategie konzentriert sich auf die Expansion im Bereich künstlicher Intelligenz, was durch Produktinnovationen und strategische Übernahmen vorangetrieben wird.

Langfristige Aussichten trotz Herausforderungen

Trotz des intensiven Wettbewerbs, insbesondere mit NVIDIA, sehen Experten langfristig positive Perspektiven für AMD. Die steigende Nachfrage nach KI-Chips könnte dem Unternehmen zugutekommen. Allerdings wird [...]

