Apples Aktienkurs verzeichnete in den letzten Monaten einen beachtlichen Anstieg, doch Experten sehen weiteres Potenzial. Der Grund: Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in das Apple-Ökosystem. Mit der Einführung des iPhone 16 und iOS 18 im September erwartet man den Beginn eines "goldenen Upgrade-Zyklus". Die neuen KI-Funktionen könnten nicht nur die Verkaufszahlen des iPhones auf über 90 Millionen Einheiten steigern, sondern auch neue Einnahmequellen im Servicebereich erschließen.

Apple als Schlüsselfigur in der KI-Landschaft

Apples Rolle in der KI-Revolution geht über Hardware hinaus. Das Unternehmen positioniert sich als Brücke zwischen KI-Entwicklern und Endnutzern, was ihm eine zentrale Position in diesem wachsenden Markt sichert. Analysten prognostizieren, dass diese Strategie Apple zusätzliche Einnahmen von [...]

Hier weiterlesen