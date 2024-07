Die Deutsche Lufthansa sieht sich mit erheblichen finanziellen Einbußen konfrontiert, nachdem Klimaaktivisten den Frankfurter Flughafen am Donnerstag blockierten. Über 150 Kurz- und Mittelstreckenflüge sowie 16 Langstreckenflüge waren von der Störaktion betroffen, was zu massiven Umleitungen und Stornierungen führte. Die Airline kündigte an, Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe geltend zu machen, da die Auswirkungen deutlich gravierender seien als bei vorherigen ähnlichen Vorfällen.

Rechtliche Schritte eingeleitet

Die Lufthansa hat bereits rechtliche Schritte eingeleitet und eine Klage am Düsseldorfer Landgericht eingereicht. Diese bezieht sich auf frühere Aktionen an anderen deutschen Flughäfen, für die das Unternehmen Schadensersatz in Höhe von 740.000 Euro fordert. Weitere Klagen sollen in den kommenden Tagen folgen. Die [...]

Hier weiterlesen