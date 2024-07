DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Merck KGaA hat nach einem starken zweiten Quartal ihre Jahresprognose angehoben. Haupttreiber für die Anhebung war eine sehr starke operative Entwicklung von Healthcare und Electronics im Vergleich zur Markterwartung gewesen. Diese habe bei Healthcare die Rückstellungen eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags mehr als ausgeglichen, die der Konzern nach dem Scheitern des Krebsmedikaments Xevinapant in einer klinischen Studie gebildet hatte. Die Entwicklung von Life Science lag den weiteren Angaben zufolge im Rahmen der Erwartungen. Im Gesamtjahr erwartet Merck nun einen Jahresumsatz in der Spanne von 20,7 bis 22,1 Milliarden Euro, bisher lag das untere Ende der Spanne bei 20,6 Milliarden Euro. Das EBITDA pre soll nun 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro erreichen statt 5,7 bis 6,3 Milliarden. Das Ergebnis pro Aktie erwartet Merck nun in der Spanne von 8,20 bis 9,30 Euro statt 8,05 bis 9,10 Euro.

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23 Umsatz 5.352 +1% 5.246 -1% 5.302 EBITDA pre 1.509 -3% 1.419 -9% 1.553 Ergebnis je Aktie pre 2,20 -- 2,09 -5% 2,20

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 LU/Stabilus SA, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1H

08:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1H

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine relevanten Daten angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.624,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.526,50 +0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 19.324,50 +0,8% Nikkei-225 38.590,51 +2,5% Schanghai-Composite 2.895,38 +0,2% Hang-Seng-Index 17.316,14 +1,7% +/- Ticks Bund -Future 132,75% +6 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 18.417,55 +0,6% DAX-Future 18.580,00 +1,2% XDAX 18.468,95 +1,2% MDAX 25.116,62 +0,7% TecDAX 3.333,28 +1,0% EuroStoxx50 4.862,50 +1,1% Stoxx50 4.448,03 +0,8% Dow-Jones 40.589,34 +1,6% S&P-500-Index 5.459,10 +1,1% Nasdaq-Comp. 17.357,88 +1,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,69% +30

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden zum Start in die Woche im Plus erwartet. Die Wall Street hatte am Freitag nach Handelsschluss in Europa noch leicht zugelegt, was für die positive Grundstimmung sorgt. Die erneute Eskalation im Nahen Osten scheint die Investoren bisher nicht zu verschrecken. Diese Woche stehen wichtige Quartalszahlen und die Zinsentscheidung der Fed im Fokus. Die Berichtssaison kann bisher allenfalls als durchwachsen eingestuft werden. In den kommenden Tagen legen 138 Unternehmen aus dem Stoxx-600-Universun ihre Geschäftszahlen vor. Am Mittwoch nach Handelsschluss rückt die Fed in den Fokus, die eine Zinssenkung im September ins Auge nehmen dürfte.

Rückblick: Fest - Die Börsen erholten sich von den heftigen Vortagesabgaben. Für Zuversicht sorgte der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex aus den USA. Er schürte zwar keine neue Zinssenkungsspekulation, stand dieser aber auch nicht im Wege. Gerade im Vorfeld der Fed-Sitzung sorgte dies für Beruhigung. Beim Autozulieferer Valeo kam es zu einem Freudensprung von 8,5 Prozent. Die Franzosen hatten zwar ihre Umsatzprognose leicht gesenkt, jedoch einen höheren Gewinn im ersten Halbjahr erzielt. Nach schwachen Geschäftszahlen aus dem Sektor sei der Markt hier unterinvestiert gewesen, erklärte ein Händler. EssilorLuxottica sprangen um 7,4 Prozent, weil Google und andere Technologie-Unternehmen über eine Partnerschaft mit dem Brillenhersteller nachdenken. Bei Hermes ging es um 3,4 Prozent höher. Die Citigroup sprach zwar von durchwachsenen Geschäftszahlen, jedoch habe sich der Luxusgüterkonzern viel besser als die Konkurrenz geschlagen. Überwiegend gute Geschäftszahlen kamen aus dem Bausektor. So stiegen Vinci um 3,4 Prozent. Berenberg lobten ein starkes Auftragswachstum in der Bausparte und Margenausweitung. Bei Bouygues ging es nach Zahlen um 1,0 Prozent höher.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Bei BASF ging es 2,3 Prozent tiefer nach Zweitquartalszahlen. Sowohl auf Umsatz- als auch Ergebnisseite waren diese unter den Erwartungen geblieben. Niedrige Verkaufspreise machten dem Chemieriesen zu schaffen. Wacker Chemie fielen nach Zahlenausweis um 7,8 Prozent. Der Umsatz lag unter Erwartung. Im erwarteten Rahmen lagen die Geschäftszahlen von Mercedes-Benz (+0,1%). Traton konnte mit Geschäftszahlen überzeugen, der Kurs stieg um 0,7 Prozent. Mit kräftigen Kurserholungen, allerdings nur als Reaktion auf vorausgegangene Kurseinbrüche, zeigten sich Sartorius (+6,5%), Rheinmetall (+3,8%) und Heidelberg Materials (+2%). Bei Merck KGaA ging es 2,7 Prozent höher, nachdem der mehr als zwei Wochen über der Aktie lastende Widerstand bei 155 Euro gebrochen worden war. Thyssenkrupp brachen nach einer Gewinnwarnung um 7,7 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Merck KGaA wurden 1,3 Prozent höher getaxt. Der Konzern hatte Jahresprognose angehoben. Thyssenkrupp Nucera wurden 0,5 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hatte nach einem besser als erwartet ausgefallenen Ergebnis im dritten Geschäftsquartal die Jahresprognose 2023/24 bestätigt. Allerdings kassierte die Thyssenkrupp-Tochter die Prognose für das Geschäft mit alkalischer Wasserelektrolyse (AWE) für das kommende Geschäftsjahr.

USA - AKTIEN

Fester - Nach der Talfahrt zur Wochenmitte und der Stabilisierung am Vortag erholten sich die Börsen wieder etwas. Der PCE-Preisindex war in der Kernrate exakt wie veranschlagt ausgefallen. Dies hatte zwar keine neuen Zinssenkungsfantasien ausgelösen, die Daten standen einer Zinssenkung im September aber nicht im Wege. Dazu passte auch, dass sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben etwas zurückgehalten haben. Das galt auch für die abgeschwächte die Stimmung der US-Verbraucher. Alle Daten sprachen gegen starke inflationäre Trends. 3M hatte im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Zudem wurde der Ausblick erhöht. Der Aktienkurs sprang um 23 Prozent nach oben. Norfolk Southern stiegen um 10,9 Prozent. Der Eisenbahnbetreiber verbuchte überzeugende Zweitquartalszahlen oberhalb der Marktprognosen. Deckers Outdoor (+6,3%) hob ihren Ausblick nach Erstquartalszahlen über Markterwartung an. Coursera haussierten um 44,7 Prozent, die Online-Lernplattform verbuchte einen Erlössprung von 11 Prozent und schlug die Marktschätzungen. DexCom brachen dagegen um 40,7 Prozent ein, der Medizintechnikhersteller hatte seine Umsatzprognose gesenkt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,39 -4,2 4,43 -3,3 5 Jahre 4,08 -5,5 4,13 7,6 7 Jahre 4,12 -5,4 4,17 14,8 10 Jahre 4,19 -4,9 4,24 31,4 30 Jahre 4,45 -3,1 4,48 48,1

Die Renditen gaben mit den Preisdaten nach. Die Daten lieferten kein Störfeuer für eine September-Zinssenkung, wie es hieß.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0858 +0,0% 1,0857 1,0858 -1,7% EUR/JPY 166,59 -0,2% 166,87 166,90 +7,1% EUR/CHF 0,9590 -0,0% 0,9590 0,9583 +3,4% EUR/GBP 0,8434 -0,0% 0,8435 0,8442 -2,8% USD/JPY 153,43 -0,2% 153,69 153,70 +8,9% GBP/USD 1,2874 +0,0% 1,2871 1,2861 +1,2% USD/CNH 7,2630 +0,0% 7,2627 7,2587 +2,0% Bitcoin BTC/USD 69.343,30 +2,0% 68.015,00 67.722,90 +59,2%

Der Dollar notierte nach den Inflationsdaten etwas leichter. Der Dollarindex fiel um 0,1 Prozent. Mit Zeichen eines konjunkturellen Abschwungs in Europa zeigte sich Morgan Stanley positiv gestimmt für den Dollar, wobei mögliche US-Zinssenkungen ein Risiko für den Greenback darstellten.

Der Greenback verliert am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft weiter, der Dollarindex gibt weitere 0,1 Prozent ab. Im Handel spricht man von einer steigenden Erwartung sinkender Zinsen in den USA im September, urteilen die Maybank-Analysten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,36 77,16 +0,3% +0,20 +8,4% Brent/ICE 81,43 81,13 +0,4% +0,30 +7,3%

Die Ölpreise zeigten sich mit Abgaben. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um jeweils 1,9 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die anhaltenden Nachfragesorgen mit Blick auf China. Laut ANZ ist die aktuelle Ölnachfrage in China binnen Jahresfrist um 8,1 Prozent im Juni gesunken. Die sinkende Nachfrage sei nicht nur der konjunkturellen Schwäche geschuldet, auch der Hochlauf der Elektromobilität drücke den Benzin- und Dieselverbrauch.

