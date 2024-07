Das erste GTI-Fanfest in Wolfsburg hat am vergangenen Wochenende rund 15.000 Besucher angezogen. Die Veranstaltung, die als Nachfolger des legendären Wörthersee-Treffens konzipiert wurde, präsentierte eine Mischung aus klassischen GTI-Modellen und zukunftsweisenden Elektrofahrzeugen. Volkswagen nutzte die Gelegenheit, um neben den beliebten Verbrennern auch seine sportlichen GTX-Elektromodelle sowie die Studie "ID. GTI Concept" zu präsentieren. Diese strategische Ausrichtung spiegelt den Wandel des Unternehmens in Richtung Elektromobilität wider und könnte langfristig Auswirkungen auf die Marktposition des Konzerns haben.

Nachhaltigkeit im Fokus

Die Verlegung des Treffens nach Wolfsburg erfolgte nicht nur aus logistischen Gründen, sondern auch als Reaktion auf Nachhaltigkeitsbedenken. Durch die Integration von Elektrofahrzeugen in die Ausstellung versucht Volkswagen, Kritik an der Umweltverträglichkeit [...]

