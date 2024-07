Die Scout24 SE verzeichnete am Montagvormittag einen leichten Kursanstieg an der Börse. Die Aktie des Unternehmens legte um 0,3 Prozent zu und notierte bei 72,10 Euro. Im Tagesverlauf erreichte sie zwischenzeitlich einen Höchststand von 72,75 Euro. Das aktuelle 52-Wochen-Hoch liegt bei 74,15 Euro, was einem Potenzial von 2,84 Prozent entspricht. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,27 Euro je Aktie, verglichen mit 1,20 Euro im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten auf 78,73 Euro festgesetzt.

Bevorstehender Halbjahresbericht

Scout24 SE kündigte die Veröffentlichung des Konzern-Finanzberichts für das erste Halbjahr 2024 an. Der Bericht wird am 8. August 2024 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zugänglich gemacht. Anleger und Marktbeobachter erwarten mit Spannung die Präsentation der Halbjahresergebnisse, die Aufschluss über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben werden.

