Die Allianz-Aktie verzeichnete am Handelstag eine moderate Aufwärtsbewegung. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 0,2 Prozent auf 261,50 Euro. Das Tageshoch lag bei 263,20 Euro, während der Handelstag bei 262,40 Euro eröffnet wurde. Mit einem Handelsvolumen von 71.946 Stück zeigte sich ein reges Interesse an dem Versicherungstitel. Trotz der leichten Kurssteigerung liegt die Aktie noch 7,07 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 280,00 Euro, das am 2. April 2024 erreicht wurde.

Positive Quartalszahlen und Dividendenaussichten

Die jüngsten Quartalsergebnisse der Allianz übertrafen die Erwartungen. Der Gewinn pro Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 5,06 Euro auf 6,32 Euro, während der Umsatz um beeindruckende 18,67 Prozent auf 37,66 Milliarden Euro zulegte. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten ein Ergebnis je Aktie von 24,77 Euro. Zudem plant [...]

Hier weiterlesen