Die Symrise-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld bemerkenswert stabil. Zum Handelsbeginn konnte das Papier leicht zulegen und erreichte zeitweise einen Wert von 115,80 EUR. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf bleibt die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 116,90 EUR, das erst kürzlich am 26. Juni erreicht wurde. Diese positive Entwicklung spiegelt das Vertrauen der Anleger in die Zukunftsaussichten des Unternehmens wider.

Analysten optimistisch für Symrise

Experten sehen weiteres Potenzial für die Symrise-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116,10 EUR, was auf mögliche Kurssteigerungen hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn pro Aktie von 3,33 EUR. Zudem rechnen sie mit einer Erhöhung der Dividende auf 1,23 EUR, was die Attraktivität der Aktie für [...]

