Die Bechtle-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Trotz positiver Analysteneinschätzungen und einem mittleren Kursziel von 51,55 EUR sank der Kurs um 0,4 Prozent auf 40,16 EUR. Das Papier bewegt sich damit deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 52,42 EUR, das am 15. März erreicht wurde. Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie und eine Dividende von 0,720 EUR, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Quartalsergebnisse und Ausblick

Im ersten Quartal 2024 konnte Bechtle ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR verbuchen, was eine geringfügige Verbesserung zum Vorjahreszeitraum bedeutet. Allerdings ging der Umsatz um 2,28 Prozent auf 1,50 Milliarden EUR zurück. Anleger blicken nun gespannt auf die Veröffentlichung der Q2-Zahlen, die für den 9. August erwartet werden. Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Bechtle-Aktie, was sich in dem optimistischen Kursziel widerspiegelt.

