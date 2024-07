Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn legte das Papier um 1,5 Prozent zu und erreichte einen Wert von 54,12 EUR. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs sogar auf 54,14 EUR, was einem Anstieg von 1,2 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung rückt die Aktie näher an ihr 52-Wochen-Hoch von 58,14 EUR heran, das am 8. März 2024 erreicht wurde. Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt der Kurs noch 7,79 Prozent unter diesem Höchststand.

Optimistische Zukunftsaussichten

Analysten zeigen sich zuversichtlich für die Zukunft von Siemens Healthineers. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 61,06 EUR festgesetzt, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie. Zudem wird eine Dividendenerhöhung von 0,950 EUR im Vorjahr auf 1,02 EUR je Aktie erwartet. Diese positiven Prognosen unterstreichen das Vertrauen der Analysten in die Wachstumsstrategie und finanzielle Stabilität des Unternehmens.

Siemens Healthineers Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...