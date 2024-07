In einem bedeutenden Fortschritt für die Diabetesbehandlung wurde kürzlich eine neue Softwareintegration für Insulinpumpen zugelassen. Diese ermöglicht die Kompatibilität mit fortschrittlichen Systemen zur kontinuierlichen Glukosemessung. Die Technologie verspricht eine verbesserte Kontrolle des Blutzuckerspiegels und eine Reduzierung nächtlicher Unterzuckerungen. Patienten profitieren von einer größeren Auswahl an Managementoptionen für ihre Erkrankung, was ihre Lebensqualität potenziell erhöhen könnte.

Markteinführung im Herbst geplant

Die kommerzielle Verfügbarkeit der aktualisierten Software wird für den Herbst erwartet. Bestehende Nutzer erhalten die Möglichkeit eines kostenlosen Remote-Updates, während Neukunden Pumpen mit vorinstallierter Software erhalten werden. Diese Innovation markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung automatisierter Insulinabgabesysteme und unterstreicht das Engagement der Hersteller, fortschrittliche Lösungen für Menschen mit Diabetes bereitzustellen.

