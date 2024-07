Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc to STO Warrants Extend ME

As from July 30, 2024, the following instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc listed on STO Warrants will change market segment to STO Warrants Extend ME. ISIN Long Name ---------------------------------- GB00BQR9TR13 MINI L SOCKER AVA 45 ---------------------------------- GB00BQRL0182 BEAR SPGS X12 AVA 19 ---------------------------------- GB00BSJT4B29 BULL SPGS X12 AVA 22 ---------------------------------- GB00BQRKTF27 BULL SPGS X12 AVA 18 ---------------------------------- GB00BSJJ7N56 BULL SPGS X12 AVA 21 ---------------------------------- GB00BL083N41 MINI L SOCKER AVA 34 ---------------------------------- GB00BQRR5D35 MINI S SOCKER AVA 59 ---------------------------------- GB00BG5TH687 BULL SOCKER X5 AVA 2 ---------------------------------- GB00BL044V72 MINI L SOCKER AVA 27 ---------------------------------- GB00BQRL0075 BEAR SPGSSB X5 AVA 7 ---------------------------------- GB00BSJKHF03 MINI L SOCKER AVA 57 ---------------------------------- GB00BSJJ7D58 MINI S SOCKER AVA 60 ---------------------------------- GB00BL073C04 MINI L SOCKER AVA 32 ---------------------------------- GB00BL07H062 BULL SPGSSB X5 AVA 5 ---------------------------------- GB00BQRCS848 BEAR SPGS X12 AVA 18 ---------------------------------- GB00BQRBNF32 MINI L SOCKER AVA 46 ---------------------------------- GB00BQRQ4J99 MINI S SOCKER AVA 58 ---------------------------------- GB00BQRPC257 BULL SPGS X12 AVA 20 ---------------------------------- GB00BL00D181 MINI L SOCKER AVA 20 ---------------------------------- GB00BQRQ9N80 BEAR SPGS X12 AVA 20 ---------------------------------- GB00BSJT6387 MINI S SOCKER AVA 62 ---------------------------------- GB00BQRNRY64 BULL SPGS X12 AVA 19 ---------------------------------- GB00BG5TYS97 MINI L SOCKER AVA 1 ---------------------------------- GB00BNV32S02 BEAR SPGSSB X5 AVA 6 ---------------------------------- GB00BL04SF99 MINI L SOCKER AVA 28 ---------------------------------- GB00BL02R906 BEAR SPGSSB X5 AVA 5 ---------------------------------- GB00BQRQ1M14 BULL KAFF X12 AVA 26 ---------------------------------- GB00BVZVW082 TRACK KAFFE AVA ---------------------------------- GB00BSJSPP03 BEAR KAFF X12 AVA 38 ---------------------------------- GB00BSJSPY93 MINI L KAFFE AVA 49 ---------------------------------- GB00BQRQ5N01 MINI L KAFFE AVA 43 ---------------------------------- GB00BSJJBX34 BEAR KAFF X12 AVA 36 ---------------------------------- GB00BG5YT567 BULL KAFFE X5 AVA 3 ---------------------------------- GB00BQR95396 BULL KAFFE X5 AVA 6 ---------------------------------- GB00BSJKVC57 MINI L KAFFE AVA 48 ---------------------------------- GB00BG5TH794 BULL KAFFE X5 AVA 2 ---------------------------------- GB00BQRM6V33 MINI L KAFFE AVA 42 ---------------------------------- GB00BNV3HX06 BEAR KAFFE X5 AVA 7 ---------------------------------- GB00BS9M0B30 MINI L KAFFE AVA 45 ---------------------------------- GB00BNTPHD86 BEAR KAFFE X5 AVA 5 ---------------------------------- GB00BG60WS70 MINI L KAFFE AVA 27 ---------------------------------- GB00BQRMFF05 BULL KAFFE X5 AVA 7 ---------------------------------- GB00BSJK3C93 MINI L KAFFE AVA 47 ---------------------------------- GB00BQRKGW88 BULL KAFF X12 AVA 25 ---------------------------------- GB00BSJL0Z48 BEAR KAFF X12 AVA 37 ---------------------------------- GB00BL05TR10 BEAR KAFFE X1 AVA 1 ---------------------------------- GB00BQRR3R31 MINI L KAFFE AVA 44 ---------------------------------- GB00BSJTFN14 MINI S KAFFE AVA 83 ---------------------------------- GB00BSJSNW30 MINI S KAFFE AVA 82 ---------------------------------- GB00BSJJ8328 BEAR KAFFE X5 AVA 8 ---------------------------------- GB00BG5YSK47 MINI L KAFFE AVA 24 ---------------------------------- GB00BS9MPV83 BEAR KAFF X12 AVA 35 ---------------------------------- GB00BSJSV189 BULL AVGO X5 AVA 1 ---------------------------------- GB00BSJSV296 BULL AVGO X8 AVA 1 ---------------------------------- GB00BSJSVB84 BEAR AVGO X5 AVA 1 ---------------------------------- GB00BSJSV304 BULL AVGO X10 AVA 1 ---------------------------------- For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.