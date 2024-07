Die Grafikkarten der Nvidia GeForce RTX 40-Serie stehen aufgrund anhaltender Überhitzungsprobleme in der Kritik. Nutzerberichte und Tests von Technikportalen zeigen, dass die GPUs Temperaturen von bis zu 100 Grad Celsius erreichen können. Als Ursache wird die Verwendung minderwertiger Wärmeleitpaste vermutet, die bei höheren Temperaturen ihre Wirksamkeit verliert. Experten bezeichnen die Situation als "tickende Zeitbombe" und fordern schnelle Maßnahmen seitens des Chipherstellers. Bislang hat Nvidia keine umfassende Rückrufaktion gestartet, sondern rät betroffenen Nutzern, sich an den Support zu wenden.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die anhaltenden technischen Schwierigkeiten werfen einen Schatten auf den Ruf des Unternehmens und beeinflussen die Kursentwicklung der Nvidia-Aktie. Während einige Anleger nach den jüngsten Rückgängen auf eine Erholung setzen und verstärkt Call-Optionen nachfragen, warnen andere Experten vor einem möglichen weiteren Abverkauf. Die steigende Nachfrage nach GPUs für KI-Anwendungen sorgt jedoch weiterhin für Interesse an Nvidia-Papieren, was die Kursentwicklung in einem volatilen Umfeld beeinflusst.

