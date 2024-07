Der deutsche Rüstungskonzern Hensoldt verzeichnet einen bedeutenden Erfolg im Bereich der Verteidigungstechnologie. Das im MDAX notierte Unternehmen erhielt kürzlich einen Auftrag von Rheinmetall Air Defence zur Lieferung von Spexer-Flugabwehrradaren. Diese sollen im Flugabwehrkanonenpanzer Skyranger 30 zum Einsatz kommen, der als Nachfolger des Gepard in der Bundeswehr vorgesehen ist. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf beachtliche 100 Millionen Euro, was die Position von Hensoldt im Verteidigungssektor weiter stärkt.

Positive Marktreaktion

Die Nachricht über den Großauftrag wurde von Anlegern positiv aufgenommen. An der Börse in Frankfurt reagierte die Hensoldt-Aktie mit einem Kursanstieg von einem Prozent und notierte zeitweise bei 34,44 Euro. Diese Entwicklung unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsposition des Unternehmens [...]

