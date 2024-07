Snap Inc. steht vor der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse am 1. August, und Analysten sehen einige Herausforderungen für das Unternehmen. Trotz eines Anstiegs der täglichen aktiven Nutzer auf 422 Millionen im ersten Quartal 2024, was einem Wachstum von 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht, bleiben Bedenken hinsichtlich der Umsatzentwicklung und der Bruttomarge bestehen. Benchmark behält eine neutrale Bewertung der Aktie bei und weist auf mögliche Schwierigkeiten hin, die Konsenserwartungen zu erfüllen, insbesondere in Bezug auf das Wachstum des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer und die Managementfähigkeit der Infrastrukturkosten.

Finanzielle Aussichten und Marktposition

Für das zweite Quartal 2024 erwartet Snap einen Gesamtumsatz zwischen 1,225 und 1,255 Milliarden Dollar. Das Unternehmen plant außerdem, durch eine private Platzierung von Wandelanleihen 650 Millionen Dollar aufzunehmen. Trotz dieser Herausforderungen hat Snap Fortschritte in seiner Werbeplattform gemacht und plant, künstliche Intelligenz stärker in seine Produkte zu integrieren, um das Nutzerengagement zu steigern.

