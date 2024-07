Der Tech-Index Nasdaq liegt zwar mittlerweile 8 Prozent unter seinem Allzeithoch. Davon abschrecken lassen sich am ETF-Markt aber wenige. Auch was Aktien-ETFs generell angeht, hält die Kauflaune an. Kaufstimmung herrscht auch bei Krypto-Trackern.30. Juli 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die große Verkaufswelle bei Tech-Werten hat sich im ETF-Handel nicht niedergeschlagen. "Wir sehen Käufe und Verkäufe - und allenfalls einen kleinen Verkaufsüberhang", berichtet Frank Mohr von der Société Générale. ...

