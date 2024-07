Die K&S Aktie verzeichnete am Donnerstag eine leichte Erholung im XETRA-Handel. Nach einem verhaltenen Start bei 11,83 EUR konnte das Papier im Tagesverlauf um 0,9 Prozent auf 11,94 EUR zulegen. Trotz dieser positiven Tendenz bleibt der Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 18,47 EUR, das am 11. August 2023 erreicht wurde. Die jüngste Kursentwicklung spiegelt die herausfordernde Marktlage wider, in der sich der Düngemittelhersteller derzeit befindet.

Finanzielle Aussichten für 2024

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 0,236 EUR pro Aktie, was einen erheblichen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 0,700 EUR darstellt. Die Quartalsergebnisse vom 31. März 2024 zeigten einen Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR bei einem Umsatz von 988 Millionen EUR, was einem Rückgang von 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Experten gehen für das Gesamtjahr 2024 von einem Gewinn pro Aktie von 0,317 EUR aus, was die aktuellen Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht.

