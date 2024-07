Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Dienstag einen unerwarteten Aufschwung im XETRA-Handel. Trotz eines Umsatzrückgangs im jüngsten Quartal kletterte der Kurs um 0,3 Prozent auf 104,65 Euro. Dies überraschte Anleger, da der Wolfsburger Autobauer einen Umsatzrückgang von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vermeldete. Dennoch konnte das Unternehmen sein Ergebnis je Aktie leicht steigern, was möglicherweise zu dem positiven Kursimpuls beitrug.

Zukunftsaussichten und Analysteneinschätzungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 8,72 Euro pro Aktie, was leicht unter der Vorjahresdividende liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 139,80 Euro, was ein erhebliches Potenzial gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Für das Jahr 2025 erwarten Analysten ein Ergebnis je Aktie von 33,94 Euro, was auf eine positive langfristige Entwicklung hindeutet.

Volkswagen Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...