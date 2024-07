Die Deutsche Bank steht vor einem bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltiger Energieinvestitionen. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) plant das Finanzinstitut, Bankgarantien in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro für neue Windpark-Projekte in der EU bereitzustellen. Diese Initiative ist Teil eines größeren EIB-Programms, das insgesamt fünf Milliarden Euro für die europäische Windindustrie vorsieht. Durch eine Rückbürgschaft der EIB über 500 Millionen Euro wird die Deutsche Bank in die Lage versetzt, Windenergiehersteller bei Vorauszahlungen und Leistungsgarantien zu unterstützen. Dies ermöglicht den Herstellern, ihre Lieferanten für wichtige Komponenten wie Turbinen und Netzanschlussinfrastruktur im Voraus zu bezahlen.

