Electronic Arts (EA) verzeichnete einen robusten Start in das Geschäftsjahr 2025, mit Nettobuchungen im ersten Quartal, die die Erwartungen mit 1,26 Milliarden Dollar übertrafen. Der Erfolg wird hauptsächlich auf die starke Leistung der Sportspiele-Franchises zurückgeführt, insbesondere EA SPORTS FC '24, Madden NFL 24 und F1 '24. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr und kündigte ein aggressives Aktienrückkaufprogramm an, das darauf abzielt, in den nächsten drei Jahren 5 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurückzugeben.

Analysten-Einschätzungen positiv

Mehrere Analystenhaus haben ihre Kursziele für EA angehoben, darunter Baird, Benchmark und TD Cowen. Die Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich des Wachstumspotenzials, insbesondere im Bereich der Sportspiele. Allerdings gibt es auch Bedenken bezüglich möglicher Verzögerungen bei der Veröffentlichung von Dragon Age und anhaltender Herausforderungen für Apex Legends. Trotz dieser Unsicherheiten bleibt die Gesamteinschätzung für EA positiv, was sich in den erhöhten Kurszielen widerspiegelt.

