Amazon plant eine signifikante Aufstockung seiner Belegschaft in Deutschland bis zum Jahresende. Der E-Commerce-Riese beabsichtigt, die Zahl der Festangestellten auf 40.000 zu erhöhen, was einem Zuwachs von 4.000 Mitarbeitern im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Expansion geht einher mit einer Anhebung des Einstiegsgehalts für Logistik-Mitarbeiter auf 14,50 Euro pro Stunde ab September. Zusätzlich bietet das Unternehmen Weiterbildungsmöglichkeiten im Wert von bis zu 8.000 Euro sowie ein kostenloses Deutschlandticket für den öffentlichen Nahverkehr an. Amazon's Wachstum in Deutschland spiegelt sich auch in der Eröffnung neuer Logistikzentren wider, wobei ein weiterer Standort in Horn-Bad Meinberg für den Spätsommer geplant ist.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Ankündigung dieser Expansions- und Vergütungsstrategie hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Aktienkurs von Amazon. An der NASDAQ verzeichneten die Papiere des Unternehmens einen leichten Anstieg. Anleger beobachten gespannt die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen Anfang August, die weitere Einblicke in die finanzielle Performance und Zukunftsaussichten des Tech-Giganten liefern wird.

