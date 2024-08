Die Cloud-Kommunikationsinfrastruktur-Firma Twilio steht kurz vor der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse. Analysten erwarten einen Umsatzanstieg von 1,8% im Vergleich zum Vorjahr auf 1,06 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 0,70 Dollar liegen. Twilios bisherige Leistung zeigt eine positive Tendenz, da das Unternehmen in den letzten zwei Jahren die Umsatzprognosen der Wall Street regelmäßig übertroffen hat. Die Kundenbasis wuchs im letzten Quartal um 8.000 auf insgesamt 313.000 Kunden.

Ausblick und Marktposition

Die Mehrheit der Analysten hat ihre Schätzungen in den letzten 30 Tagen bestätigt, was auf ein stabiles Geschäftsumfeld hindeutet. Die Twilio-Aktie verzeichnete im letzten Monat einen Anstieg von 3,6%, was das positive Sentiment im Softwareentwicklungssektor widerspiegelt. Mit einem durchschnittlichen Analystenkursziel von 67,8 Dollar im Vergleich zum

