Die MTU Aero Engines verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse, nachdem das Unternehmen seine Margenprognose nach einem erfolgreichen zweiten Quartal 2024 angehoben hat. Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien des Triebwerkbauers um 2,8 Prozent auf 269 Euro, was den seit Ende September anhaltenden Aufwärtstrend fortsetzt. Analysten bewerten die Quartalsergebnisse als äußerst positiv, wobei insbesondere die neuen Informationen zum Inspektionsplan der GTF-Triebwerke als konstruktiv eingestuft werden. Das Rekordhoch vom Januar 2020 bei 289,30 Euro rückt damit in greifbare Nähe.

Umsatzsteigerung in allen Geschäftsbereichen

Im ersten Halbjahr 2024 konnte MTU in sämtlichen Geschäftssegmenten Umsatzzuwächse verzeichnen. Besonders hervorzuheben ist das Militärgeschäft mit einem Plus von 19 Prozent auf 272 Millionen Euro, hauptsächlich getrieben durch den A400M-Antrieb und die Entwicklung der New Generation Fighter Engine. Das zivile Triebwerksgeschäft wuchs um 5 Prozent auf 903 Millionen Euro, wobei der A320neo-Antrieb PW1100G-JM als wichtigster Umsatzträger fungierte. Diese positiven Entwicklungen unterstreichen die solide Position von MTU im Luftfahrtsektor und lassen Anleger optimistisch in die Zukunft blicken.

