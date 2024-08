Die Varta-Aktie befindet sich in einer prekären Lage. Am Mittwoch verzeichnete das Papier einen massiven Einbruch von 10% und notierte bei 2,08 Euro. Der Batteriehersteller kämpft weiterhin mit erheblichen Herausforderungen, die sich in der Aktienkursentwicklung widerspiegeln. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 24,13 Euro beträgt inzwischen über 1.000 Prozent, was die dramatische Situation des Unternehmens unterstreicht.

Analysten skeptisch über Zukunftsaussichten

Trotz einer Umsatzsteigerung im letzten Quartal bleibt die finanzielle Lage angespannt. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2023 einen Verlust von 2,295 Euro je Aktie. Die durchschnittliche Kurszielschätzung der Analysten liegt bei 14,25 Euro, was angesichts des aktuellen Kursniveaus optimistisch erscheint. Die Entfernung der Varta-Aktie aus wichtigen Indizes durch Stoxx verstärkt den Druck auf das Unternehmen zusätzlich.

