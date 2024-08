Die Adidas-Aktie verzeichnete am Mittwoch deutliche Schwankungen an der Börse. Der Sportartikelhersteller sah sich mit einem Kursrückgang konfrontiert, nachdem bekannt wurde, dass die Investmentgesellschaft GBL ihren Anteil an Adidas von 7,6 auf 5,1 Prozent reduziert hatte. Diese Transaktion brachte GBL einen Nettoerlös von 630 Millionen Euro ein. Im XETRA-Handel gab die Adidas-Aktie zeitweise 1,6 Prozent nach und notierte bei 227,60 Euro.

Prognosen und Dividendenaussichten

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft von Adidas. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 3,60 Euro je Aktie. Zudem wird eine Dividendenerhöhung auf 1,30 Euro je Aktie erwartet, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresausschüttung von 0,70 Euro entspricht. Diese positiven Aussichten könnten dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren in die Adidas-Aktie langfristig zu stärken.

