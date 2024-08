Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Der Goldpreis verbuchte in der letzten Handelswoche ein kleines Minus von 0,5 % und schloss diese bei 2.387 US-Dollar, wo der Preis auch am Dienstagvormittag noch handelt. Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch über das bisherige Allzeithoch begannen die Spekulanten Gewinne mitzunehmen. Der Terminmarkt zeigt die noch immer bullische Stimmung am Goldmarkt, was ein Kontraindikator ist. Daher dürfte sich der Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...