Die Aktie des Unternehmens für Berufskleidung und Geschäftsausstattung erreichte ein neues Allzeithoch von 773,95 USD, was einem Anstieg von 53,64% im Jahresvergleich entspricht. Dies spiegelt die starke finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens wider, kontinuierlich Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Die beeindruckende Wachstumsentwicklung unterstreicht die erfolgreichen strategischen Initiativen und die Widerstandsfähigkeit in einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld. Mit einer Marktkapitalisierung von 77,43 Milliarden USD und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 49,56 zeigt sich das Vertrauen der Investoren in das zukünftige Wachstumspotenzial.

Finanzielle Leistung und Analystenbewertungen

Das Unternehmen übertraf die Gewinnerwartungen im vierten Geschäftsquartal und gab eine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ab, die den Analystenschätzungen entspricht. Mehrere Analysten passten ihre Bewertungen an, wobei die Kursziele erhöht wurden. Die Bruttomarge von 48,83% und ein Umsatzwachstum von 8,86% im letzten Geschäftsjahr unterstreichen die effiziente Betriebsführung und die starke Marktposition des Unternehmens.

