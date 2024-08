Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte am Donnerstag eine volatile Entwicklung an der Börse. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 24,11 EUR, schwankte im Tagesverlauf zwischen 23,98 EUR und 24,20 EUR. Trotz der leichten Kursverluste bleibt die Aktie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 24,43 EUR, das am 29. Juli erreicht wurde. Im Vergleich zum Vorjahrestief von 18,50 EUR verzeichnet die Telekom-Aktie einen beachtlichen Anstieg von über 30 Prozent.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,895 EUR je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 29,59 EUR, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie. Diese positiven Prognosen unterstreichen die starke Position der Deutschen Telekom am Markt, trotz der aktuellen Kursschwankungen.

