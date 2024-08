Die Aktien von Volkswagen gerieten am Donnerstag unter Druck, nachdem der Automobilhersteller Quartalszahlen veröffentlicht hatte, die die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen konnten. Trotz Ergebnissen, die sich im Rahmen der Prognosen bewegten, verlor die VW-Aktie an der Börse deutlich an Wert. Besonders der stärker als erwartet ausfallende Kostendruck machte sich in den Bilanzen bemerkbar und sorgte für Stirnrunzeln bei den Investoren.

Automobilsektor unter Druck

Die gesamte Automobilbranche stand am Donnerstag im Fokus der Anleger, wobei nicht nur Volkswagen, sondern auch andere deutsche Hersteller wie BMW und Daimler Truck mit Kursverlusten zu kämpfen hatten. Die Branche sieht sich derzeit mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, darunter steigende Kosten und geopolitische Unsicherheiten. Diese Faktoren trugen dazu bei, dass der Automobilsektor zu den schwächsten Performern an den europäischen Börsen zählte.

