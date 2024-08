Die Walmart-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt und den Einzelhandelssektor deutlich übertroffen. Das Unternehmen profitiert von seiner vielfältigen Geschäftsstruktur und robusten Omnichannel-Initiativen, die sowohl den stationären als auch den digitalen Handel stärken. Besonders die Verbesserungen im Lieferservice haben zu einem steigenden Marktanteil im Lebensmittelbereich geführt. Diese positiven Entwicklungen spiegelten sich in den Ergebnissen des ersten Quartals wider, in dem sowohl Umsatz als auch Gewinn stiegen.

Herausforderungen bleiben bestehen

Trotz der positiven Entwicklung sieht sich Walmart weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert. Die dynamische Einzelhandelslandschaft, beeinflusst durch Inflation und schwankende Verbraucherausgaben, bleibt ein Risikofaktor. Zudem belasten hohe Betriebskosten die Margen. Dennoch hat das Management aufgrund der starken Gesamtleistung seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben, was das Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens unterstreicht.

